Schliengen: Die Plackerei beim Stühleschleppen hat ein Ende

Etwa 35 Trauungen fanden in den vergangenen Jahren durchschnittlich auf Schloss Bürgeln statt. Dieses Jahr gebe es aber deutlich mehr Anfragen, berichtet die neue Leiterin der Schlossverwaltung Susanne Munz im Gespräch mit unserer Zeitung. Gefragt seien vor allem Termine am Freitag und Samstag ergänzt sie. An manchen Tagen fänden sogar drei Trauungen statt. Bei schönem Wetter sind vor allem Trauungen im Garten gefragt. Mal mit 25 mal mit mehr als 125 Gästen, die eine Sitzgelegenheit benötigen.