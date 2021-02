Schliengen Digitaler „Tag der offenen Tür“

„Pandemiebedingt kann dieser Tag leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Das Team der Hebelschule trotzt Corona und präsentiert sich ab sofort digital“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Interessierte haben die Möglichkeit, über die Homepage die Schule genauer kennenzulernen. Es gibt unter anderem einen Willkommensgruß von Schulleiter Andreas Schlageter, einen virtuellen Rundgang durch das Schulgebäude in Form eines Rätsels und einen Fachvortrag von Angelika Hahnenfeld über das Schul- und Lernkonzept. In fünf Videos erklärtdie langjährige Lehrerin an der Gemeinschaftsschule die Einzelheiten: Themen sind das Lernkonzept der Hebelschule, die Differenzierung in der Hebelschule Schliengen, Organisationstools für das differenzierende Lernen, differenzierende Leistungsnachweise sowie das Rechtschreibkonzept und kreative Zugänge.

Darüber hinaus gibt es eindrückliche Einblicke in die Gemeinschaftsschule und in verschiedenen Videos kommen Eltern sowie Schüler zu Wort. Außerdem gibt es einen gut strukturierten Wegweiser von A bis Z, der keine Fragen offen lässt sowie eine Pinnwand mit „Mitmachangeboten“ für Kinder aller Klassenstufen.