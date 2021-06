Schliengen Dritter Anlauf für Benefizkonzert

Schliengen. „Im vorigen Herbst musste unser traditionelles großes Konzert mit dem Verbands-Jugendorchester Hochrhein in der Schliengener Kirche ausfallen, auch in diesem Jahr wird daraus wohl nichts werden“, bedauert Lions-Sprecher Wolfram Hartig in einer Pressemitteilung. Zwei Mal habe auch das als Ersatz geplante kleinere Konzert verschoben werden müssen. „Jetzt ist es endlich wieder so weit“, freut sich Hartig darüber, dass das Big-Band-Konzert nun stattfinden kann. Die Besucher erwartet ein mitreißender Bläsersound, heißt es in der Mitteilung. Christian Leitherer, Klarinettist und Dozent der Städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein, hat aus jungen Musikern des Bläserkreises im Alter bis zu 21 Jahren die „Bond’s Big Band“ geformt. Die jungen Musiker seien über die Grenzen von Weil am Rhein hinaus bekannt für ihre gut einstudierten, abendfüllenden Konzerte mit Jazz-, Swing-, Latin-, Pop- und Rockmusik. Die Gruppe blickt auf erfolgreiche Auftritte in der benachbarten Schweiz und in Frankreich, aber auch in Berlin, Prag und Mailand.

Je nach Wetterlage werde das Konzert im weitläufigen Bereich des Weinguts als Open Air oder mit gebührendem Abstand in den Produktionshallen gegeben.