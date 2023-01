Schliengen. Beim bft-Tank- und Waschcenter des Autohaues Roll in Schliengen wurde eine öffentliche Schnellladestation für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Energiediensts An dem sogenannten Hypercharger können Elektroautos künftig noch schneller aufgeladen werden. Es ist die erste öffentliche Schnellladestation genannt in Schliengen.