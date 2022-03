Schliengen Ein Garten für Schmetterlinge

Sehr gut kam die „Apfelschau“ auf dem Markt landwirtschaftlicher Produkte (MaLaPro) an. Für das Schliengener Apfelsaftprojekt wurden 3200 Kilo Äpfel geerntet.

Aber auch die Anlage einer neuen Streuobstwiese und das Pflanzen von hundert Wildsträuchern auf einem Grundstück der Familie Hemmer-Geißler beim Weingut Büchin hob die Vorsitzende hervor.

Kindergruppe

Sehr erfolgreich verlief im Winter der Neustart der BUND-Kindergruppe ab sieben Jahren. Hier engagiert sich Stephanie Gemmecke-Hartl. „Es gibt schon jetzt acht bis zehn Kinder, die regelmäßig mitmachen und wir haben eine Warteliste“, sagte sie.

Die Themen werden auf die Jahreszeit zugeschnitten. Im Frühwinter waren Hagebutten und Wintervögel ein Schwerpunkt, mit den Kindern wurden auch Nistkästen gereinigt sowie Vögel bestimmt.

Ein Dankeschön ging an die Gemeinde Bad Bellingen, die der Gruppe für Zusammenkünfte das Kurpark-Malhüsle zur Verfügung stellt.

Ausblick

Jörg Mensens und Martina Schwinger trafen sich für die Ortsgruppe mit der Geschäftsleitung der Firma Mayka. Auf dem Mayka-Gelände soll dieses Jahr ein Schmetterlingsgarten und für einige Raupenarten Lebensraum entstehen.

In Bad Bellingen im Neubaugebiet „Hinterm Hof II“ sind viele Neubürger zugezogen. Um den Zuzüglern Anregungen zu geben, ihren Garten nach geforderten Naturschutzmaßnahmen so zu gestalten, dass er mehr Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen bietet, hatte der Ortsverband dort Broschüren verteilt. Die Aktion soll nun wiederholt werden – auch in anderen Neubaugebieten.

Der Ortsverband wird auf der Landesgartenschau in Neuenburg zwei größere Führungen mit Naturschutzschwerpunktthemen anbieten. Zusätzlich sollen an den Wochenenden Bürger auf das Thema Gartengestaltung mit Bereichen für Vögel, Insekten oder Amphibien angesprochen werden. „Wir möchten deshalb bei der LaGa gerne Wildsträucher verlosen und für uns und unsere Aktivitäten werben“, sagt Schwinger.

In Liel weisen Verkehrsschilder in den Hofmatten auf die Krötenwanderung hin. Für den Amphibienschutz will die Ortsgruppe nun mehr tun. Susi Otthofer stellte eine besondere Froschleiter vor. Naturschützer Frank Mehlin warb für den Erhalt der Amphibienbestände im Gennenbachtal und schlug hier einfache Maßnahmen zur Sicherung der Populationen vor.

Finanzen

Rechner Herbert Mayer bezeichnete die Kassenlage trotz der höheren Ausgaben durch das 40-Jahre-Jubiläum als gut. Die Ortsgruppe hofft, in diesem Jahr durch die LaGa-Teilnahme und andere Termine mit Publikumsbeteiligung wieder mehr Einnahmen generieren zu können.

Grußworte

Bürgermeister Renkert bedankte sich im Namen beider Gemeinden für die Pflege- und Naturschutzmaßnahmen des BUND-Ortsvereins. „Was Sie leisten, ist unbezahlbar für unsere Gemeinden“, hielt er fest. Bürgermeister Vogelpohl schlug vor, dass man im Kurpark im Zuge der Umgestaltung des Weihers, vielleicht mit der BUND-Ortsgruppe zusammen Naturgartenbereiche als Anschauungsgärten anlegen könnte.

Vorgeschlagen wurde zudem als Exkursionsthema ein Besuch beim Wasserverband Hohlebachtal. Beide Ideen kamen gut an.

Wahlen

Erste Vorsitzende: Martina Schwinger; zweite Vorsitzende Britta Lüscher; Kassenwart: Herbert Mayer; Beisitzer: Jörg Mensens und Susi Otthofer

Weitere Informationen: www.bund-bad-bellingen-schliengen.de