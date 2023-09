Schliengen Ein Gefolgsmann von Karl dem Großen

Die Rupertiner waren ein fränkisches Adelsgeschlecht und Gefolgsleute Karls des Großen. Cancor, seit 758 Graf im Breisgau und Mitgründer des Klosters Lorsch im Jahr 764, war der Sohn Ruperts I und somit auch ein Rupertiner. Über Cancor kamen die Besitzungen im Breisgau an Rupert, der die Besitzungen in „Eckenheim“ sowie „Brizzincheim“ (Britzingen) dem Kloster Lorsch vermacht hat, erklärt Maier. Vetterleswirtschaft habe es auch damals schon gegeben, ergänzt Gerd Schaupp. Er wird bei der Jubiläumsfeier in die Rolle eines mittelalterlichen Zeitzeugen schlüpfen um zu zeigen, wie es sich damals zugetragen haben könnte. Auch mit der Vorgeschichte wird sich Maier in ihrem Vortrag befassen. Sie verweist auf die Arbeit des früheren Obereggener Pfarrers Hans Trenkle, der in seiner Chronik die Gründung Eckenheims auf das dritte Jahrhundert schätzte. Die erste Besiedlung reiche in die Jungsteinzeit zurück, erklärte Maier mit Blick auf archäologische Ausgrabungen am Hagschutz. Auch die abgegangenen Burgen „Grüneck“ und „Am brennten Buck“ werden Thema sein.