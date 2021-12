Schliengen. Abermals haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch versucht, in eine Apotheke an der Freiburger Straße in Schliengen einzubrechen. Diesmal versuchten die Unbekannten, die Hintertür der Apotheke aufzuhebeln, was nicht gelang. Auch wurde versucht, zwei an der Rückseite des Gebäudes befindliche Fenster einzuschlagen, was ebenfalls nicht gelang.