Schliengen Eine Reise in die Vergangenheit

Verschiedene Bücher aus dem Eggenertal

Interessant ist auch die Gegenüberstellung historischer Gebäude, einst idyllisch, heute optisch in deutlich besserem Zustand. Erinnert wird auch an die große Überschwemmung in Niedereggenen 1953. Heiter bebilderte Geschichten wie die vom Raub der Wildsau aus Obereggens Gasthaus „Rebstock“ in Niedereggens „Schwanen“ spiegeln auch die frühere Rivalität zwischen den Dörfern wider. Diese und weitere „Geschichten aus dem Eggenertal“ sind in einem Buch festgehalten. Das Buch war hier zu vergünstigten Preisen zu haben, ebenso die Ortschronik, das Ortsfamilienbuch und der frühere Fotokalender.