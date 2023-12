Schliengen: Einschneidendes Ereignis für die Genossenschaft

2000 Paletten mit Weinflaschen zerstört

Es hat bis später am Tag gedauert, bis wir einen Überblick hatten. Der Boden im Keller war kohlrabenschwarz. Das Hauptaugenmerk lag zunächst auf der Bergung der Barrique-Fässer aus dem Keller. Im Flaschenlager – im Bereich des Brandherds – wurden etwa 2000 Paletten mit Weinflaschen zerstört. Das hat natürlich zu Lieferengpässen geführt, die wir im Frühjahr beheben können, wenn die neuen Weine abgefüllt werden.

Der Brand ereignete sich mitten in der Weinlese, die natürlich weiter organisiert werden musste. Glücklicherweise war die Traubenannahme unversehrt, sodass die Lese weitergeführt werden konnte. Von der Presse ging es allerdings direkt in den Tankwagen und weiter nach Breisach oder Weingarten. Der größere Teil der Weine wird im Badischen Winzerkeller in Breisach ausgebaut, gelagert und abgefüllt. Mein Dank geht an den Badischen Winzerkeller für die spontane Hilfe. Die Weine für die Auslese- beziehungsweise Selektionslinien werden im Tochterbetrieb in Weingarten von eigenem Personal ausgebaut und abgefüllt. Wir sind glücklich, dass wir in Weingarten einen eigenen Keller haben, in dem wir unsere Selektionslinie ausbauen können. Die Standorte Weingarten mit rund 60 Hektar und Bahlingen mit rund 20 Hektar sind glücklicherweise weitgehend autark.