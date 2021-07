Schliengen Es muss überschaubar sein

„Ich glaube, es ist auch den Besuchern wichtig, dass die Veranstaltung überschaubar und sicher ist“, sagt sie. So hat die umtriebige Weingutschefin für diesen Sommer ein kleines, aber feines Programm auf die Beine gestellt – mit begrenzter Teilnehmerzahl und Voranmeldung per E-Mail zur Kontaktnachverfolgung.

Lieder & Lyrik

Los geht’s am Sonntag, 18. Juli, ab 19 Uhr mit dem Programm „Mit den Zeiten – Lieder & Lyrik über das Markgräflerland“. Der Liedermacher Woger (Wolfgang Gerbig) und der Autor Harald Gritzner feiern Premiere für ihr neues abwechslungsreiches Programm mit Liedern, Texten und Lesungen über das Markgräflerland. Im Hof wird für 100 Besucher gestuhlt.

Gabelmenüs

Statt des traditionellen Hoffests werden von Donnerstag, 22. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, Gabelmenüs in Zusammenarbeit mit der „Krone“ im Innenhof des Weinguts angeboten. Die Gästezahl ist auf 60 begrenzt, eine Anmeldung ist unter www.krone-mauchen.de oder Tel. 07635/98 99 erforderlich.

Ausstellung „Triebwerke“

Das Thema Kunst liegt Schwarz-Schindler am Herzen. So wird es zu Beginn der Gabelmenüs wieder eine Vernissage geben. Gezeigt wird die Ausstellung „Triebwerke“ von Marco Schuler. Der Künstler wird jeweils zu Beginn der Gabelmenüs in sein Werk einführen.

„Kino im Hof“

Von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, heißt es erneut „Kino im Hof“ – in diesem Jahr sogar auf einer 25 Quadratmeter großen Leinwand. Am Freitag ist die Komödie „Mein Liebhaber, der Esel & Ich“ zu sehen und am Samstag der Film „Bohemian Rhapsody“ über Queen-Frontman Freddie Mercury. Zum Abschluss läuft am Sonntag „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“. Einlass ist ab 19.30 Uhr, die Filmvorführungen beginnen um 21.30 Uhr.

Das Hoffest ist bereits im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen. Gabelmenüs und „Kino im Hof“ konnten im kleinen Rahmen stattfinden „Unterm Strich haben die Veranstaltungen gut geklappt“, lautet Schwarz-Schindlers Resümee.

2020 war anstrengend

Allerdings empfand sie das Jahr 2020 als anstrengend und hätte nicht mehr machen wollen. „Man muss viel mehr organisieren. Was vor Corona ein Selbstläufer war, erfordert heute Mehraufwand, was Nachverfolgung und Abstandsregeln angeht“, sagt Schwarz-Schindler. Das galt auch für das Weingut. Die Gastronomie als Kundschaft ist ausgefallen, Weinproben waren lange nicht möglich. Zusätzlich zur Homepage wurde ein Online-Shop aufgebaut. Auf der anderen Seite musste die Arbeit weitergehen und die Unterbringung und Quarantäne der Erntehelfer organisiert werden.

Bei allen Schwierigkeiten der vergangenen anderthalb Jahre, ist sie jedoch zuversichtlich, im Jahr 2022 wieder ein normales Hoffest feiern zu können. „Wenn alle Menschen vernünftig sind“, ergänzt sie.