Schliengen Europaweites Vergabeverfahren für Kita erforderlich

Schliengen (anl). Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte hatte der Schliengener Gemeinderat Anfang Mai Einrichtungen in Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen und Schopfheim besichtigt. Eigentlich wollte das Gremium die Architekten der Kindertagesstätten in Schopfheim und Grenzach-Wyhlen sowie zwei örtliche Architekten einladen, ihre Ideen für den geplanten Neubau auf dem ehemaligen Tennisplatzareal in einer Gemeinderatssitzung vorzustellen. Daraus wird nichts, denn angesichts der Nutzfläche von mehr als 800 Quadratmetern und der daraus resultierenden, geschätzten Bausumme von rund 4,5 Millionen Euro wird der Schwellenwert in Höhe von 215 000 Euro für das Architektenhonorar deutlich überschritten. Dies macht ein entsprechendes EU-Vergabeverfahren mit einer entsprechenden Ausschreibung erforderlich, erläuterte Bauamtsleiter Thomas Wehner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Angesichts der Komplexität des Verfahrens folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und betraute das Büro „Drees & Sommer“ in Freiburg mit der Durchführung des EU-Vergabeverfahrens. Das Angebot des Büros beläuft sich auf 19 500 Euro für das zweistufige Vergabeverfahren sowie 1500 Euro für die Erstellung eines Planervertrags.