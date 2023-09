Schliengen Feuer im Gebäude der Winzergenossenschaft

Zwischenzeitlich waren auch die Energieversorger vor Ort und stellten Strom wie auch das Gas ab. Zwei Bewohner der Räume in der Winzergenossenschaft blieben laut Frey unverletzt. Fast von Anfang an informierte sich Schliengens Bürgermeister Christian Renkert über die Situation. Noch unter dem Eindruck des Brandgeschehens sagte er: „Für Schliengen ist das ein Katastrophenfall“, sagte Schliengens Bürgermeister Christian Renkert vor allem mit Blick auf die erst kürzlich angelaufene Weinlese. „Jetzt muss die Gemeinde gemeinsam mit dem Kellermeister improvisieren und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt Renkert. Für Kellermeister Michael Nußbaumer ist die Situation ein schwerer Schlag: „Wenn wir nur wüssten, was den Brand verursacht hat. Jetzt sind das Flaschenlager, die Büroräume und der Verkauf weitgehend zerstört.“ Noch in der Nach informierte er seine Winzer, die an diesem Tag ihre Trauben abliefern wollten. Er leitete sie um in die Winzergenossenschaften Britzingen und Ihringen. Ob und wie es bei der Weinproduktion weitergehen wird, vermochte er in der Nacht noch nicht zu sagen.