Schliengen Fit in den Herbst

Das Angebot in Hertingen findet ab dem 11. September wieder wöchentlich montags von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Schulturnhalle in Hertingen statt. In Schliengen startet das Angebot am 13. September und findet wöchentlich mittwochs von 10 bis 11 Uhr im Bürger- und Gästehaus Schliengen statt.

Die Gymnastik ist speziell auf die Bedürfnisse der Generation 60plus zugeschnitten und bietet die Möglichkeit sich entsprechend für das Alter fit zu halten. Die Gymnastikübungen in freundlichem, familiärem Klima berücksichtigen alle Körperregionen, heißt es. Die Gymnastikangebote in Hertingen und Schliengen sind als fortlaufendes Angebot geplant. Neue Teilnehmer sind als „Quereinsteiger“ willkommen.