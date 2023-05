Bereits zum siebten Mal findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, das „Frühlingsfest zur Erinnerung an Johann Peter Hebel” statt. Dieses Fest hat sich inzwischen in Schliengen sehr gut etabliert und es findet wie gewohnt im Schwarzwaldblick statt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Beginn ist am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Für Speis und Trank ist mit Markgräfler Spezialitäten gesorgt. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist die Zusage der „Knaschtbrüeder” Christian und Jeannot aus dem Wiesental. Sie spielen und singen am Sonntag ab 15 Uhr bei den Kirschbäumen im Schwarzwaldblick. Der Überschuss soll wie im vergangenen Jahr an sozial Benachteiligte aus Schliengen übergeben werden, schreibt die Interessen-Gemeinschaft (IG) Hebelfreunde.