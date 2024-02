Schliengen: Für besondere Momente im Kita-Alltag

Verbundenheit

Am Donnerstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr findet in den Räumen der Kindertagesstätte an der Johann-Peter-Hebelstraße die erste Vollversammlung statt – Mitglieder, Eltern und Interessierte sind eingeladen. Die Verantwortlichen im Vorstand um den Vorsitzenden Marcel Neumann wollen all jene für die gute Sache gewinnen, ,,die sich mit dem Kindergarten verbunden fühlen“. 18 Mitglieder sind seit der Gründungssitzung Mitte Juni 2023 mit im Boot. Weitere Unterstützer zu gewinnen, steht ganz oben auf der Liste des seit Dezember eingetragenen Vereins. Der Mindestbeitrag liegt bei zwölf Euro pro Jahr.

Drohende ,,Kuchensteuer“

Einnahmen wollen die Verantwortlichen indes vor allem über Aktionen wie Kuchenverkäufe generieren. Apropos Kuchen: Die drohende ,,Kuchensteuer“ in Kindergärten und Schulen, die zwischenzeitlich gekippt wurde, hatte im vergangenen Jahr den Anstoß zur Gründung gegeben, erläutert Neumann