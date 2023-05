Schliengen Für ein lebenswertes Schliengen

Kultur und Vereine

Hier wurde unter anderem die Wiederanschaffung eines Vereinsbusses durch die Gemeinde angeregt, berichtete Hartmut Sommerhalter. Auch gelte es die Vereine zu stärken und zu unterstützen, beispielsweise was die Hallenbelegung angehe. Die Vereine wurden aufgefordert ihre Veranstaltungstermine wie früher im November bei der Gemeinde zu melden.

Soziales und Wohnen

Zu diesem Themenfeld wurden vier Steckbriefe erstellt. Unter anderem soll ein Infoportal für Neubürger erstellt werden, berichtete Michael Schmitt-Mittermeier. Auch soll der Neubürgerempfang wiederbelebt werden. Das Gemeindeblatt soll den Bürgern kostenlos zugestellt werden. Auch bei diesem Themenfeld wurde ein Bürgerbus beziehungsweise ein ehrenamtliches Anruftaxi vorgeschlagen.

Jugend im Ort

Beim Themenfeld Jugend wurden sechs Steckbriefe erarbeitet. Dabei ging es zum einen um Treffpunkte für Jugendliche aber auch um das Thema Kommunikation, wie Hartmut Mastall berichtete. Unter anderem wurde angeregt ausgehend von Schliengen die Jugendtreffs zu aktivieren und Angebote für verschiedene Altersgruppen zu schaffen. Darüber hinaus sollten weitere niedrigschwellige Begegnungs- und Bewegungsräume wie ein Bolzplatz geschaffen werden. Auch das Angebot der (Pfarr-)Bücherei sollte ausgeweitet werden, beispielsweise durch eine Lesenacht für Kinder. Identifiziert wurde auch eine Kommunikationslücke. Niemand wisse, welche Angebot es in Schliengen gibt. Abhilfe könnte eine Internetseite mit Jugend- und Vereinsangeboten, Treffs und Spielplätzen schaffen. Außerdem wurde angeregt, dass sich die Vereine in der Ganztagsschule mit ihren Angeboten präsentieren.

Begegnungsorte

Besonders fleißig wurden Steckbriefe zum Thema Begenungsorte erstellt. In einem Steckbrief ging es darum, die vorhandenen Angebote besser zu streuen. Konkret wurde es beim Rathausplatz in Obereggenen sowie beim Nidauer Platz in Schliengen. Letzterer soll umgestaltet und verkehrsberuhigt werden. Die Ideen reichten dabei vom Wegfall der Parkplätze bis hin zur Sperrung der Eisenbahnstraße. Vorschlagen wurde auch ein Erzähltreff für alle Generationen im Bürger- und Gästehaus, die Schaffung eines Kulturcafés als Ort für Konzerte und Lesungen., weitere Fitnessgeräte im Schlosspark, ein Wochenmarkt auf dem Nidauer Platz oder auf dem Parkplatz des Bürger- und Gästehauses. Angedacht wurde auch ein Dorfladen in Mauchen.

Wie gehts weiter?

Die Initiatoren werden nun die Steckbriefe vorrangig bearbeiten aber auch den einen oder anderen Zettel, der es nicht bis zum Steckbrief geschafft hat