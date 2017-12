Schliengen Geigen- und Oboenklassen erfreuen mit Adventskonzert

Mit einem schönen und ansprechenden adventlichen Programm erfreuten die Geigen- und Oboenklassen von Angelika und Ingo Balzer der Musikschule Markgräflerland die zahlreichen Besucher beim Konzert in der Prälat-Hebel-Kirche Schliengen. Als angenehm empfanden sowohl die Musiker als auch das Publikum den gut geheizten und hellen Kirchenraum, der auch akustisch und von den räumlichen Gegebenheiten her ausgezeichnet gepasst habe. Es gab fünf weihnachtliche Lieder zum Mitsingen, Werke barocker Meister wie Buxtehude, Bach und Händel, aber auch Sätze des erst 2016 verstorbenen Prof. Rolf Schweizer, vorgetragen in unterschiedlicher Besetzung und Instrumentierung. Ein besonderes Lob verdiente die junge Sopranistin Swetlana Balzer mit ihrer klaren, zarten und treffsicheren Stimme, und eines von Haydns „Londoner Trios“ in der Version für zwei Oboen und Englisch Horn. Unterstützt wurde das Orchester durch die Bratscherin Roberta Lenzing mit Schülerin und durch die Cellistin Dr. Petra Jost, denen ein besonderer Dank gebührte. Foto: zVg