Schliengen Grundschulen werden erweitert

Grundschule Mauchen

Die Erweiterungspläne für die Erweiterung der Grundschule in Mauchen seien deutlich umfangreicher, erläuterte die Planerin. Hier ist ein zweigeschossiger Neubau auf der Fläche des bestehenden Spielplatzes vorgesehen, der verlegt werden soll. Im Erdgeschoss des Anbaus sind ein Fachraum, eine Küche, ein Außenlager, Sanitärräume sowie ein Foyer geplant. Im Obergeschoss sollen zwei neue Klassenzimmer entstehen. Hinzu kommt ein neues Lehrerzimmer mit Blick auf den Pausenhof. Der Anbau ermöglicht zudem eine barrierefreie Erschließung.

Da mit dem Anbau neue Sanitärräume entstehen, ergibt sich die Möglichkeit für Veränderungen im Bestand beziehungsweise in der Burgunderhalle. Unter anderem sollen die bestehenden Sanitärräume zu Umkleidekabinen für den Sportunterricht umgebaut werden. Auch ein neues Zimmer für den Ortsvorsteher ist geplant.

Zeitplan

Planerin Müller schlägt vor, zunächst mit dem Projekt in Liel zu starten und beide Vorhaben parallel laufen zu lassen. In Liel soll schon in den Sommerferien mit den ersten Maßnahmen im Bestand begonnen werden, wie beispielsweise der Erneuerung der Sanitäranlagen.

Die Maßnahme werde sich allerdings bis ins nächste Jahr hinziehen. Müller rechnet mit der Fertigstellung des Gesamtvorhabens und dem Bezug des neuen Klassenzimmers zum Schuljahresbeginn 2023/24.

Die Schule brauche das zusätzliche Klassenzimmer wegen der steigenden Schülerzahlen. „Wir können aber noch ein Jahr improvisieren“, erklärte Schulleiter Andreas Schlageter auf Nachfrage aus dem Gremium.

Gemeinderat Bodo Zimmermann vertrat die Ansicht, dass der Umbau des überdachten Pausenhofs in ein Klassenzimmer durchaus in den Sommerferien machbar wäre, da nur der Boden und eine Außenwand herzustellen sei. Dann stünde der Raum schon im nächsten Schuljahr zur Verfügung. Planerin Sarah Müller versprach dies zu prüfen.

Die Bauarbeiten in Mauchen seien etwas umfangreicher, erklärte sie. Sie rechnet mit einer Bauzeit bis Anfang/Mitte 2024. Hier soll im wesentlichen das ganze Jahr über gebaut werden. Zunächst der Anbau und anschließend folgt der Anschluss an den Bestand und der Umbau der bestehenden Räume. Letzteres ist auch in Mauchen überwiegend während der Schulferien vorgesehen.

Kosten

Der Lieler Ortsvorsteher Ottmar „Henry“ Sprich erkundigte sich, was aus dem ursprünglich geplanten Freiluftklassenzimmer in Liel geworden sei. Darüber müsse man sich nochmals Gedanken machen, auch wegen der Beschattung, hieß es. Sorgen wegen der steigenden Kosten äußerten die Gemeinderäte Thomas Sattler und Jürgen Czech . Angesichts der Kosten von 4,5 Millionen Euro fragte Sattler, ob sich die Gemeinde das auf Dauer leisten könne, da sie auch die Abschreibung auf Investitionen erwirtschaften müsse. Auch Czech plädierte für eine sparsame Bauweise und riet, die Kosten im Blick zu haben und bei „Basics“ zu bleiben.