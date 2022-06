Schliengen Gstieß, König, Dame, Reiter und Bube

Von Alexander Anlicker

Schliengen. „Wer kommt darf spielen“, sagt Organisator Fridolin Orth. Bis 14 Uhr können sich interessierte im Feuerwehrgerätehaus, Basler Straße 16 in Schliengen, anmelden und die Startgebühr in Höhe von acht Euro entrichten. Das erste Turnier wurde 1990 von Orth, der damals Schliengener Abteilungskommandant war, ins Leben gerufen. Bis auf die coronabedingte Unterbrechung im Jahr 2021 fand es alljährlich statt. Traditioneller Termin ist am dritten Sonntag im Januar, so konnte es 2020 noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr wurde es abgesagt und dieses Jahr vom Januar in den Juni verschoben. Vor Corona seien rund 40 Teilnehmer zum Cego-Turnier nach Schliengen gekommen. Mit so vielen rechnet Orth auch in diesem Jahr. Das Einzugsgebiet ist groß und reicht weit über Schliengen hinaus. In den Vorjahren seien die Spieler aus Buchenbach, Denzlingen, Bad Krozingen, Heitersheim, Bugginen, Kandern, Weil am Rhein und auch aus dem elsässischen Huningue gekommen, berichtet Orth.