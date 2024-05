Wartehäuschen vergeben

Auch die beiden Buswartehäuschen werden kommen, wie der Schliengener Gemeinderat in seiner März-Sitzung angeregt hat. Die Verwaltung hat zwischenzeitlich Angebote einholen lassen. In seiner Mai-Sitzung hat der Gemeinderat nun den Auftrag für die beiden Wartehäuschen an die Firma Kienzler vergeben. Die beiden Wartehäuschen vom Typ „K8 Angulo“ mit Dachbegrünung sind jeweils rund vier Meter lang, 1,80 Meter tief und 2,30 Meter hoch. Die Wartehäuschen aus Stahl und Glas kosten jeweils 8330 Euro.

Dies weiche zwar von der Holzoptik der Wartehäuschen im Ortsteil, wie beispielsweise am Kanonenplatz, ab, stellte Ortsvorsteher Timo Hemmer fest und ergänzt, dass ein Handwerker aus dem Ortschaftrat erklärt habe, dass man dies in Holzbauweise nicht günstiger herstellen könne.