Schliengen Hebelschule schlägt Alarm

Diese Mehreinnahmen werden jedoch durch die steigenden Energiekosten aufgefressen, ergänzte Rechnungsamtsleiter Thomas Widmann.

Höhere Schülerzahlen hätten aber auch ein vermehrten Bedarf an Lehrmitteln zur Folge. Im Haushalt der Gemeinde waren 2017 noch mehr als 100 000 Euro für Lehrmittel eingestellt. Im Haushalt 2022 waren nur noch rund 40 000 Euro eingestellt und die Gemeinde will 2023 nur noch 20 000 Euro einstellen. Schlageter verwies darauf, dass die Schule in den vergangenen Jahren die Einsparungen mitgetragen habe, jetzt aber die Schmerzgrenze erreicht sei. Angesichts der Inflation und der steigenden Schülerzahlen sollte das Budget der Lehrmittel das Niveau des Jahres 2022 nicht unterschreiten.

Als Beispiel führte die Lehrerin Christine Aniol das Musikprojekt an der Hebelschule an. Da es keinen „richtigen“ Musiklehrer an der Hebelschule gebe und die Lehrer fachfremd unterrichteten, kooperiere die Schule von der fünften bis siebten Klasse mit der Musikschule Markgräflerland und dem Musikverein. Die Lehrer der Hebelschule unterrichteten dabei im Tandem mit den Profis. Zudem gebe es im Rahmen der Ganztagsbetreuung zusätzlichen (Einzel-)Unterricht. Angesichts der steigenden Schülerzahlen werden rund 7000 Euro für den stundenweisen Einsatz von zwei bis vier zusätzlichen Musikschullehrern benötigt.

Weitere Diskussion bei den Haushaltsberatungen

Gemeinderat Rolf Berner plädierte dafür, das Niveau von 2022 beim Lehrmitteletat zu halten. Karl-Ernst Seemann verwies auf die Haushaltssituation und darauf, dass die Gemeinde an vielen Stellen streichen müsse. Dann müsse man vielleicht auch bei der Schule streichen, ergänzte er.

Auch Gemeinderat Jürgen Czech verwies auf die vielen Belastungen der Gemeinde, schlug jedoch vor, die Diskussion in die Haushaltsberatungen zu verschieben.