Schliengen: Helga Senft bleibt DRK-Vorsitzende

Bericht des Vorsitzenden

In ihrem Bericht informierte die Vorsitzende Helga Senft unter anderem über die Blutspendetermine – vier Stück in jedem Jahr –, die Sicherheitsvorkehrungen während der Coronazeit und die damit verbundene Umstellung der Verpflegung auf Lunchpakete. „Dabei ist erwähnenswert, dass wir in dieser schwierigen Zeit unser bestes besuchtes Blutspendejahr mit 1006 Besucher hatten.“ Leider seien aktuell die Zahlen der Blutspender wieder rückläufig, stellte Senft fest. Pandemiebedingt und durch den Weggang des Bereitschaftsleiters Philipp Reiter stand der Ortsverein ziemlich geschwächt da, berichtete die Vorsitzende. Im Jahr 2021 wurde ein automatisierter externer Defibrillator durch die Familie Gabelmann übergeben. Dieser ist in Niedereggenen stationiert und bei Notfällen frei zugänglich. Erfreut ist Senft darüber, dass der Ortsverein wieder über einige junge aktive Helfer verfügt, die an der Sanitätsausbildung-Ausbildung und der Helfergrundausbildung im Kreisverband teilgenommen haben. In diesem Jahr fand im April die Blutspenderehrung der Gemeinde in der Mensa der Hebelschule statt.

Bereitschaftsleiter Adolf Zimmermann berichtete über die Themen der Dienstabende. Diese fanden 2019 noch unter normalen Bedingungen mit 16 Helfern statt. Im Jahr 2020 wurden bedingt durch Corona nur sechs Dienstabende abgehalten werden und eine Fortbildung konnte im März noch stattfinden. Im Einsatz war die Bereitschaft im Dezember 2020 bei einem Brand in Obereggenen.