Schliengen Hieber übernimmt Edeka-Markt

Hieber-Markt öffnet nach zwei Wochen Umbau

Bevor der Markt unter neuem Betreiber eröffnet, soll er noch umgebaut und modernisiert werden. Dazu bleibt der Standort lediglich zwei Wochen geschlossen, kündigt Hieber an.

„Die Schliengener können sich drauf verlassen: Die Nahversorgung mit besten Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs ist damit gesichert“, so Edeka-Kaufmann und Inhaber Dieter Hieber.

55 Jahre Kaufmannstradition

Das Unternehmen Hieber hat eine lange Geschichte. Bis ins Jahr 1966 reicht die Kaufmannstradition der Familie Hieber in der Region zurück. Inzwischen betreibt das Unternehmen 15 Märkte zwischen Grenzach-Wyhlen und Bad Krozingen. Es beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter.

Das Team um den Kaufmann Dieter Hieber durfte sich schon über viele Auszeichnungen freuen, heißt es in der Mitteilung. Unter anderem wurde der Müllheimer Standort 2021 zum „Supermarkt des Jahres“ ernannt.

Mit „ganz eigener Handschrift“

Mit der Übernahme des neuen Markts in Schliengen will das Hieber-Team die Unternehmertradition einen Schritt weiter in die Zukunft führen und auch am neuen Standort mit seiner „ganz eigenen Handschrift die Stärken des Vollsortiments entfalten“, heißt es in der Pressemitteilung. Verwiesen wird unter anderem auf eine große Auswahl frischer Lebensmittel, Edeka-Eigenmarken sowie zahlreiche regionale Erzeugnisse, darunter verschiedene Weine aus Schliengen und dem Markgräflerland.

Zudem will der Markt Akzente setzen mit bekannten Marken und Artikeln auf Discountpreisniveau sowie kompetenter Beratung an den Bedientheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Schliengen (ov/boe). Der Lebensmittelhändler mit Sitz in Binzen übernimmt den Standort zum 1. März von der bisherigen Inhaberin Silke Landauer, die beruflich neue Wege gehen will. Bis zum 15. März wird der Markt modernisiert.

„Ich bedanke mich für die jahrelange Treue meiner Kunden“, sagt Silke Landauer und ergänzt: „Ich freue mich, dass mit meinem Nachfolger die Edeka-Tradition in Schliengen fortgeführt wird.“ Hieber’s Frische Center ist Teil des genossenschaftlichen Edeka-Verbunds im Südwesten.

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche

Das erfolgreiche Traditionsunternehmen des hiesigen Lebensmittelhandels sei wie geschaffen, den Vollsortimentsmarkt weiterzuführen und ihn fit für die Zukunft zu machen, heißt es in der Pressemitteilung der Edeka Südwest. Die Verkaufsfläche umfasst rund 1200 Quadratmeter inklusive Getränkeangebot. Den 20 Beschäftigten vor Ort biete Hieber sichere Arbeitsplätze im Unternehmen an.

