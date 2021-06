Schliengen Hilfe für Bambi

Von Alexander Anlicker

Schliengen-Obereggenen. Es ist 4.30 Uhr am Morgen, der Himmel färbt sich langsam von schwarz zu blau. Acht Menschen treffen sich auf dem Parkplatz vom Landgasthof Graf in Obereggenen. Nach einer kurzen Begrüßung folgt man mit den Autos dem Traktor von Landwirt Andreas Deckert. Der Feldberger betreibt Mutterkuhhaltung und will an diesem Morgen seine Wiesen am Heidel zwischen Feldberg und Obereggenen mähen, die das Futter für seine 50 Kühe liefern. Am Tag zuvor hat er Kontakt mit den beiden Jagdpächtern Alexander Rose (Obereggenen) und Leopold Grozinger (Feldberg) aufgenommen, die Helfer und einen Drohnenpiloten organisiert haben. Letztere sind rar, da für die rund sechs Kilogramm schwere Drohne der große Drohnenführerschein (A2) erforderlich ist.