Schliengen: Hinsitzen, warten und mitfahren

Bänke in Niedereggenen, Liel und Schliegen

Am Samstag wurden nun die ersten drei Bänke aufgestellt. Die erste in zentraler Ortslage am Niedereggener Kanonenplatz. Am selben Tag wurde die Bank in der Lieler Ortsmitte an der Bushaltestelle gegenüber der früheren Bäckerei montiert. Die dritte Bank befindet sich gegenüber der Winzergenossenschaft an der Zufahrt zum Parkplatz von Lebensmitteldiscounter, Drogeriemarkt, Apotheke und Ärztehaus.

Als nächstes soll eine Bank in Obereggenen aufgestellt werden, berichteten die Organisatoren beim Arbeitseinsatz.

Laut Heinz Nüsslein seien die Ziele vielseitig. Auf diese Weise seien beispielsweise viele Einzelfahrten gerade nach Schliengen zu vermieden, vermutet er. Wer dann auf einer solchen Bank wartend sitze, möchte und sollte auch mitgenommen werden, erklärt Nüsslein. Zudem weist der Verein darauf hin, dass an den Standorten dieser „Mitfahrerbänkle“ zwingend auf Sauberkeit zu achten sei. Dies habe man den Grundstücksbesitzern vorweg so auch zugesagt, betonte der Vereinsvorsitzende.

So eine Bank gibt es übrigens schon seit sechs Jahren im Müllheimer Ortsteil Vögisheim, dort ebenfalls ehrenamtlich vom Dorfverein eingerichtet. Dort können die Wartenden am normalen Buswartehäuschen mittels Schildern signalisieren ob sie in die Innenstadt oder zum Bahnhof möchten.