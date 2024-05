Darüber, dass die Ausgleichsmaßnahme auf einer Gemeindefläche erfolgen soll, machte sich bei Gemeinderat Bodo Zimmermann (CDU) Skepsis breit. Er fürchtet zum einen einen Präzedenzfall durch die Ausgleichsmaßnahmen auf der Gemeindefläche. Außerdem führe der Feldweg an der Kleingartenanlage im Gewann Petersmaiersmatt vorbei. Dieses sei das nächste mögliche Baugebiet im Ortsteil Liel, meinte Zimmermann. Er vertrat die Ansicht, dass man sich mit der Anlage der Biotope dort selbst Steine in den Weg lege, was die Planung eines Baugebiets angeht. Auch Thomas Sattler (Freie Wähler) fürchtet, dass sich die Gemeinde damit „ins Knie schießen“ könnte.