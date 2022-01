Schliengen In Schliengen wird gestestet

Schliengen (anl). In Schliengen gibt es wieder die Möglichkeit, Corona-Schnelltests machen zu lassen. Seit Dienstag ist das Testzentrum bei der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim an der Bundesstraße in Betrieb. Das Testzentrum Südbaden in Schliengen läuft sehr gut, berichtet Philip Grether, Inhaber der Firma Testzentrum Südbaden aus Müllheim. Er betreibt unter anderem das Testzentrum am Hieber-Markt in Müllheim sowie weitere in Seefelden, Neuenburg, Auggen und Weil am Rhein. Das Zentrum steht unter der ärztlichen Leitung von Dr. Bodo Kretschmann, der das Test- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und die Mitarbeiter schult. Als Besonderheit bietet das Testzentrum auch „Lollytests“ für Kinder an. Grether ist eigentlich Malermeister und hat einen Malerfachbetrieb. Da bei Industriekunden oftmals die 2Gplus-Regel gilt, hat er im vergangenen Jahr rund 80 000 Euro für Tests ausgegeben. Da die Mitarbeiter oftmals mit „schlampigen“ Testzertifikaten kamen, kam die Idee auf, selbst ein Testzentrum zu betreiben.