Schliengen „Jagd ist im Trend“

Des weiteren kehren einheimische Waldtiere wie Wolf, Wildkatze und Luchs zurück. Ob der hiesige alte Luchs „Wilhelm“ noch Nachwuchs zeugen könne, sei unsicher, scherzte Alexander Rose, Kreisjägermeister der Kreisjägervereinigung Lörrach und Verantwortlicher für die Jagd rund um Schloss Bürgeln. Sicher sei jedoch, dass die Auswilderung weiblicher Luchse komme. Für das Auerwild dagegen: „Sehe ich schwarz“. Schwarz sahen die drei Referenten die Zukunft des Waldes nicht, doch werde sich dieser stark verändern. Zur Veranschaulichung stellte Rose die Fotos eines halb abgestorbenen Fichtenwalds der Gegenwart und eines lichten mediterranen Laubwalds der Zukunft einander gegenüber. Wo Bäume großflächig abgestorben seien, setze man teils auf Pflanzung gemischter Baumarten, die mit Trockenheit besser zurecht kämen, teils auf Naturverjüngung, sagt Gudrun Roser.

Naturverjüngungsflächen indes müssten je nach Höhenlage zehn bis 20 Jahre lang betreut werden. Somit sei der Schutz vor Wildverbiss unerlässlich - und so kam das Thema „Jagd“ ins Spiel. Wie Sattler ausführte, knabbern Rehe gern an zarten Nadelbaumtrieben, umso mehr, seit infolge dürrer Sommer ihre sonstige Nahrung knapp wird. Der Schutz junger Bäume und die Regulierung der Wildbestände gehören zu den im Jagdgesetz fest geschriebenen Pflichten der Jäger. Jäger erbringen viele Freiwilligkeitsleistungen für den Schutz der Natur. An Pflichten kommen dazu unter anderem das Wildmonitoring, die Verbesserung von Lebensräumen durch Anlegen von Hecken, Streuobstwiesen und Artenschutz-Blühwiesen und die Entschädigung oder Beseitigung von Wildschäden – häufig verursacht von Wildschweinen.