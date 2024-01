Schliengen Jahresrückblick: Bürgerentscheid zu Windkraft

Fortschritte machte der Neubau der Feuerwache für Nieder- und Obereggenen. Am 1. Dezember wurde auf der Baustelle Richtfest gefeiert. Das Eggenertal feierte zudem Geburtstag: Eckenheim – heute Nieder- und Obereggenen – wird 773 erstmals in einer Schenkung an das Kloster Lorsch erwähnt. Gefeiert wurde mit vier Veranstaltungen in Obereggenen, Niedereggenen sowie auf Schloss Bürgeln.

Am 22. Juni stimmte der Gemeinderat dem Bau von Windrädern auf Flächen der Gemeinde am Blauen zu. Die IG Lebensraum Blauen sammelte mehr als 1100 Überschriften und übergab sie am 17. September der Gemeinde. Der Gemeinderat beschloss am 19. Oktober die Durchführung eines Bürgerentscheids und legte den Termin auf den 18. Februar 2024 fest.