Bis vor Kurzem stand der „Ampelgalgen“ auf einem Acker am Schliengener Berg. Ende Januar hatte der Schliengener Gemeinderat die Verwaltung gebeten, auf die Aufsteller zuzugegehen sowie rechtliche Schritte zu prüfen. Nun steht seit gut einer Woche an dessen Stelle ein Mast mit einer Deutschlandflagge, und der Galgen wurde an einem neuen Standort an der B 3 etwa 500 Meter südlich der Kalten Herberge versetzt.