Schliengen Kinder sollen Spaß haben

Neben der reinen Ablenkung und Freude fördert es das Selbstbewusstsein, die Zuversicht und Hoffnung, heißt es in der Mitteilung. Die Bestätigung in einer Vorstellung und der Stolz der Mütter seien förderlich für die Persönlichkeitsbildung, besonders in der jetzigen Situation, sind die Löwen überzeugt.

Circus Montana

Der Workshop findet vom Montag, 23., bis Mittwoch, 25. Mai, jeweils nachmittags von 14 bis 18 Uhr im Circus Montana in Tüllingen stattDort werden professionelle Zirkusfachkräfte den Kindern den Traum ermöglichen, selbst im richtigen Zirkuszelt, in bunten Kostümen, in farbiges Scheinwerferlicht getaucht und vor einem richtigen Publikum aufzutreten.

Zur Auswahl stehen den Kindern folgende Gruppen: Fakir (mit Feuershow), Clown, Trapez, Taubenshow, Seiltanz, Schwarzlichtshow, Zauberer, Jonglage und Akrobat.

„Unser Projekt mit den Flüchtlingskindern geht drei Tage, zwei Tage Training und dann die Aufführung, bei der auch Eltern und Geschwister zuschauen dürfen“, erklärt Zirkusmanagerin Sandra Frank und ist überzeugt, dass in diesem Projekt jedes Kind seine Rolle findet. „Wir freuen uns sehr, mit unserem Projekt den Kindern etwas besonderes zu ermöglichen“, betont Frank.

Weitere Informationen: Die Kinder können unter dem folgenden Link angemeldet werden: www.eventbrite.com/e/23-25-mai- 2022-kids-circus-experience-registrierung- 336742424657, alternativ auch per E-Mail an E-Mail ukraine@lionsclub-schliengen.de oder per Whats­App-Nachricht an Tel. +49 1520 582 60 00.