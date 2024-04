Schliengen: Komm vorbei – mach mit!

Auch an der vorherigen Station des Parcours lag die sportliche Besucherin vorn. 99 Bewegungen in zwei Minuten, hieß es. Es galt im Stehen abwechselnd die Beine nach oben anzuwinkeln und kurz abzuklatschen. Trainiert wurde dabei die Beinkraft im Rahmen der Ausdauer. Und auch an Station 3 holte sich Däschle den Sieg. Aber, so gab die Neu-Bürgerin Auskunft, ihr obliege auch die Frühgymnastik im Seniorenheim.

Zum Aktionstag sei sie gekommen, weil sie das Angebot unterstützen wolle. Um herauszufinden, wer denn wohl fitter sei, fand sich ein örtliches Ehepaar ein. „Des werde mer seh“, schmunzelt die Gattin. Empfangen wurden sie am Stand von Tanja Hahn, die mit Töchterchen Mia die Modalitäten erklärte und die Teilnehmerzettel aushändigte.