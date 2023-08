Schliengen Kommunen als wichtige Umsetzungspartner für Ziele des Landes

Städte und Gemeinden entlang der vorgegebenen Entwicklungsachsen seien verlässliche Partner, wenn es darum geht, Bauplätze für Wohnraum auszuweisen, heißt es in einer Pressemitteilung des Schliengener Bürgermeisteramts. Schliengen hat in den vergangen Jahren in den Ortsteilen Liel, Obereggenen und Mauchen, sowie im Kernort einiges an Baugebietsentwicklung bewegt, um den Erwartungen des Landes an der Wohnraumversorgung nachzukommen. Gleichzeitig führt dies dazu, dass mit dem ausgelösten Zuzug notwendige Folgeentwicklungen angestoßen wurden. So wurde mit einem Waldkindegarten neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen, zwei der in den Ortsteilen angesiedelten Grundschulen wurden erweitert und der Landkreis konnte für die Realisierung eines Seniorenheimes in Schliengen gewonnen werden. Damit seien Werte geschaffen worden, von denen jedes Alterssegment profitieren kann, heißt es in der Mitteilung.