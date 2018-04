Schliengen Leidenschaft weiter verfolgt

Schliengen. Ein Streichkonzert mit dem Segantini-Quartett findet am Samstag, 28. April, ab 17 Uhr in Schloss Bürgeln statt. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Nachdem der erste Geiger Antonio Pellegrini und der Bratschist Fabio Marano viele Jahre lang im Pellegrini-Quartett zusammen gespielt hatten, entschieden sie sich nach der Auflösung dieser Formation ihre Leidenschaft weiter zu verfolgen. Mit den ebenfalls langjährigen Kammermusikpartnern Marianne Aeschbacher und Tobias Moster zusammen gründeten sie im Januar 2015 das Segantini-Quartett.

Pellegrini erhielt seine wichtigste Musikausbildung in Mailand beim Primarius des Quartetto Italiano: Paolo Borciani. Aeschbacher studierte bei Eva Zurbrügg in Bern und bei Hansheinz Schneeberger in Basel. Marano erhielt seine Ausbildung am Conservatorio S. Cecilia in Rom und war Mitglied der Nürnberger Symphoniker und des Pellegrini-Quartetts. Moster studierte in Frankfurt, Basel und Lyon unter anderem bei Thomas Demenga. Er ist als Solist und Kammermusiker tätig.