Schliengen Lücke im Wohnbau wird geschlossen

Bezahlbarer Wohnraum

Zusätzlich würden Familien mit Kindern unter 18 Jahren vom Siedlungswerk fünf Jahre lang mit einer Mietreduzierung von 50 Cent pro Quadratmeter gefördert. Zudem werden auch Familien, die Wohnungen zur Eigennutzung erwerben, vom Siedlungswerk mit einem Zuschuss von 2500 Euro pro Kind unter 18 Jahren unterstützt, sofern eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten wird.

Bürgermeister Christian Renkert bezeichnete das Projekt als mutig und beherzt – auch in der Umsetzung, die in einem Bauabschnitt erfolgen soll. Man habe in der Gemeinde in der Vergangenheit bereits einen großen Zuwachs an Ein- und Zweifamilienhäusern gehabt. Mit dem Siedlungswerk-Projekt könne man nun in der Gemeinde auch eine Lücke mit Blick auf den Geschosswohnungsbau schließen. „Der Bedarf ist damit mehr als erfüllt“, so der Bürgermeister. Dass das Interesse an den Wohnungen da ist, stehe außer Frage, so Renkert. Er beglückwünschte das Siedlungswerk zum nun gestarteten Bauvorhaben. Zugleich betonte der Bürgermeister: „Es ist eine Bereicherung für unsere Kommune.“ Störck gab den Dank an die Verwaltung zurück. Man freue sich über den angenehmen und unkomplizierten Umgang.

In einem Zeitraum von etwa zweieinhalb Jahren soll die Fertigstellung erfolgen, erklärte Störck mit Blick auf den zeitlichen Horizont. „Wir wollten für den Baubeginn eigentlich ein kleines Fest veranstalten“, erklärte er am Rande des symbolischen Spatenstichs zudem. Dies sei coronabedingt aber nicht möglich gewesen. Spätestens zum Richtfest soll die Feier nachgeholt werden.