Für einen guten Zweck gingen kürzlich mehr als 250 Läufer rund um die Gemeinschaftsschule in Schliengen an den Start. Bereits zum dritten Mal wurde nun nach 2013 und 2016 ein Sponsorenlauf veranstaltet. Das Geld kommt unter anderem dem Förderverein der Hebelschule, der zahlreiche Projekte unterstützt, zugute, heißt es in einer Mitteilung der Schule.