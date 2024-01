Schliengen: Mehrere Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Mehrere Menschen bringen sich am Freitagabend aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in der Mauchener Gasse in Sicherheit und werden teilweise sogar von Nachbarn gerettet. Da in dem verwinkelten Gebäude auf dem dicht bebauten Areal die Lage nur schwer zu überschauen und möglicherweise Menschenleben in Gefahr ist, stuft die Feuerwehr die Situation als Großbrand ein. 174 Einsatzkräfte mit 41 Fahrzeugen kommen zum Einsatz.