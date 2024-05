Ein 68 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 10.35 Uhr auf der Landstraße 132 mit seinem Motorrad gestürzt, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. Der Unfall ereignete zwischen der St. Johannisbreite und der Kreisstraße 6342, vor einer Kurve. Der Motorradfahrer rutschte über die Fahrbahn und kam in einem Waldstück zum Liegen. Er wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist nicht bekannt. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf rund 8000 Euro geschätzt.