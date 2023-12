Schliengen/Müllheim: Das Land fördert den Schulbau

Fast 91 Millionen Euro fließen dabei in 133 Sanierungsmaßnahmen, gut 76 Millionen in 49 Schulbaumaßnahmen und knapp fünf Millionen in 18 Maßnahmen für den Ganztagsausbau. Die Regelförderung beträgt 33 Prozent des zuwendungsfähigen Bauaufwands, heißt es in der Mitteilung.

Die Gemeinde Schliengen erhält einen Zuschuss in Höhe von 68 000 Euro aus dem Schulbauförderprogramm für die Erweiterung und Umbau der Grundschul-Außenstelle Liel der Hebelschule. Dort wurde unter anderem der offene Pausenraum im Erdgeschoss in ein Klassenzimmer umgebaut. um den Bedarf nach einem zusätzlichen Raum zu decken.