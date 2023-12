Schliengen: Mutige Vorleser entführen Zuhörer in andere Welten

Im Zuge dieser Unterrichtseinheit wurden schließlich in einem klasseninternen Lesewettbewerb auch je zwei Klassensieger gewählt. Die insgesamt sechs Klassensieger stellten nun im Rahmen des Vorlesewettbewerbs den fünften und sechsten Klassen nochmals ihr Buch vor und lasen eine vorbereitete Textstelle daraus vor. Die Zuhörer genossen es dabei sichtlich für eine Weile in ganz andere Welten eintauchen zu können. Von über Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur bis hin zu gruseligen, interaktiven Abenteuern war alles dabei. Die Jury, bestehend aus Peter Tanner, Susanne Frey, Thea Rebholz und der Vorjahressiegerin Klara Schörlin, wählte schließlich Mia Volk aus der 6a zur Schulsiegerin. Sie wird in der nächsten Runde am Regionalwettbewerb in Lörrach teilnehmen.