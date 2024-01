Schliengen: Neues Wahrzeichen am „Schliengener Galgenberg“

Seit Beginn der Bauernproteste baumelt am Schliengener Berg an einem Galgen eine Ampel im Wind. „Wir haben ein neues Wahrzeichen am Schliengener Galgenberg“, stellte Michael Schmitt-Mittermeier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fest. Der Gemeinderat von Bündnis 90/Die Grünen brachte am Ende der Sitzung einen Resolutionsentwurf ein.