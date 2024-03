Schliengen: Ostereier, Hasen und Kücken säumen den Weg

Auf dem etwa etwa ein Kilometer langen Rundweg mit zirka 40-minütiger Laufzeit warten viele bemalte Ostereier, versteckte Osterhasen und Küken auf die Entdeckung durch die Spaziergänger, ebenso auch das Hasen-Mädchen Lilli und das Osterlamm Charly. Suchen und Finden stehen an vorderster Stelle auf dem Erlebnisweg. Wozu gleich darum gebeten wird, nichts weg- oder mitzunehmen, damit auch die Nächsten ihren Spaß an all dem haben können. Um das Rätsel zu lösen und den Code für die Schatztruhe beim Verbandspumpwerk „knacken“ zu können, sollte man sich zuvor auf der Wegstrecke einiges gut merken. Als Belohnung winkt eine kleine Überraschung. Übrigens: Am Erlebnisweg haben die Besucher zudem Gelegenheit, mittels großem Blüten-Bilderrahmen von sich ein „Selfie“ anzufertigen.

Neu ins Programm mitaufgenommen wurde der „Oster-Mitmach-Weg“. Eine kürzere Wegstrecke, ausgehend vom oberen Ende des „Erlebnisweges“, wird als kleiner Rundweg angeboten, der letztlich wieder unterhalb in den „Ostererlebnisweg“ einmündet. Neben vielem anderen werden die „Möhre“ und und der „Hase Felix“ auf seinem Fahrrad wegweisend die Besucher begleiten.

Bei den Holzarbeiten werden die „Osterweg-Mädels“Fü von Martin Zuberer unterstützt.