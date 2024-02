Schliengen: Polterholz aus Buche und Esche kommt unter den Hammer

Die Holzversteigerung in Liel findet am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr statt. Treffpunkt ist beim Wasserhäusle Badrain/Bickelhau, oberhalb des Lieler Schlossbrunnens. Wegbeschreibung: In Liel beim „Lieler Schlossbrunnen“ auf der Müttersheimerstraße bis hoch in den Wald. Zur Versteigerung kommen Polterholz (Buche und Esche), die Käufer erhalten eine Rechnung. Das meiste Holz befindet sich links abzweigend am Bickelhauweg, kleinere Mengen auch rechts (Badrain, Baierstengasse). Am Lagerfeuer werden auch noch einige Polter vom Langackerweg angeboten. Für die Bewirtung am Lagerfeuer ist durch die Feuerwehr Liel gesorgt.