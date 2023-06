Vier schöne Blumenteppiche, verbunden durch lose ausgestreute Blütenblätter, wurden für die Fronleichnamsprozession in Liel ausgelegt, drei von kleinen und großen Helfern aus der Lieler Pfarrgemeinde, einer von Helfern aus Bamlach. An jeder Station lasen Pater Norbert Riebartsch und Pfarrer Winfried Wehrle Bibeltexte wie den von der Speisung der 5000, passend zum diesjährigen Motto „Nahrung auf dem Weg“. Singend folgte eine stattliche Schar Gläubige dem Weg der Blumen. Mangels genug Helfern entfiel die Prozession durch Bad Bellingens Kurpark zum zweiten Mal, nun heißt das Motto „Zurück in die Dörfer“. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Foto: Silke Hartenstein