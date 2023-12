Laut Evelyn Hennig, Leiterin der Sparda-Bank-Filiale Lörrach, wurden in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg schon mehr als 150 000 Bäume über den Gewinnsparverein des Geldinstituts finanziert. Damit leiste die Bank einen substanziellen Beitrag für die nachhaltige Wiederbewaldung in der Region, heißt es.

Hennig wurde selbst aktiv und pflanzte, unter fachkundiger Anleitung der Förster, exemplarisch eine Eiche. Die restlichen Bäumchen werden von den Forstwirten aus Schliengen gepflanzt.