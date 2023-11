Schliengen: Rund 440 Hausanschlüsse geplant

Mit einer Informationsveranstaltung im Schliengener Bürger- und Gästehaus hat der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach über das neue Ausbauprojekt informiert, das im ersten Quartal 2024 starten wird. In seiner Begrüßung freute sich Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung über das „große Interesse an der Veranstaltung“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Start eines neuen Ausbauprojektes veranstaltet der Zweckverband Breitbandversorgung eine Informationsveranstaltung. In diesem Rahmen wird der Glasfaserausbau im Landkreis Lörrach vorgestellt, und die Anwohner über das Bauprojekt und den weiteren Ablauf informiert. „Die Informationsveranstaltung soll den Anwohnern Unterstützung in allen Bereichen des Breitbandausbaus geben. Wir zeigen, wie es ablaufen wird und an wen man sich wenden kann“, erklärt Paul Kempf laut Mitteilung. In Schliengen werden bis zu 440 Hausanschlüsse gebaut. Jedes Haus im Ausbaugebiet „Schliengen Kernort West“ kann an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden.