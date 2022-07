Schliengen Schliengener Fußballfrauen tippen 2:1 für DFB-Elf

Aktuell spielen die Damen in der Bezirksliga Hochrhein. Im Juniorinnenbereich ist man in einer Spielgemeinschaft mit der Alemannia 08 Müllheim. In der kommenden Saison nehmen drei Mannschaften (B-, C- und D-Juniorinnen) am Spielbetrieb teil. Insgesamt spielen aktuell rund 50 Frauen und Mädchen Fußball in Schliengen.

In einer kleinen Umfrage wollten wir von den Schliengener Fußball-Expertinnen wissen, wie sie das Abschneiden der DFB-Frauennationalmannschaft bei der Europameisterschaft bewerten und welches Ergebnis sie beim Finale zwischen den englischen Gastgeberinnen und der DFB-Elf am Sonntag im Londonder Wembley-Stadion erwarten.