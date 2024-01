Schliengen: Schlurbis im Weltall

Fasnachtszittig

Auch die Schriebstübler waren wieder fleißig und haben fleißig Lustiges und unfreiwillig Komisches aus Liel und dem Eggenertal gesammelt. Am Sonntag, 28. Januar, wird die Fasnachtszittig in Liel, Nieder- und Obereggenen sowie Schallsingen verteilt.

Zunftabend

Höhepunkt der Lieler Fasnacht ist der Zunftabend am Samstag, 3. Februar, ab 20.11 Uhr in der Schlossgartenhalle. „Auch in diesem Jahr möchten wir euch an diesem Abend mit unserem abwechslungsreichen Programm unterhalten“, versprechen die Riedmatteschlurbi. Sie wollen sprichwörtlich hoch hinaus. „Schlurbis im Weltall – wir schweben in andere Sphären“ lautet daher auch das Motto des Zunftabends. Natürlich wird in gewohnter Weise bewirtet. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Mittwoch, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Lieler Schlossgartenhalle statt. Restkarten sind am Mittwoch, 31. Januar, ebenfalls ab 19 Uhr in der Halle erhältlich.