Schliengen Sie brennen dafür, Gutes zu tun

Die 23 Gründungsmitglieder in eleganten Abendkleidern mit ihren Partnern wurden von Schlossherrin Melanie Vollmer begrüßt. Sie habe für diesen Anlass gerne das Schloss zur Verfügung gestellt, sagte sie, weil die Clubdamen aus der Region zwischen Lörrach und Freiburg das Markgräflerland repräsentieren. Präsidentin Nadine Pabst wies darauf hin, dass man mit der nächsten Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Direktion bereits am 10. Oktober wiederkommen werde.

Markus Knoll, Präsident des Lions-Clubs Simplicius Offenburg, führte als Moderator humorvoll durch das Programm. Die Zuschauer lernten den LC MGL näher kennen und erfuhren, dass die Damen zwischen 35 und 81 Jahren alt sind, aus den verschiedensten Berufen kommen „und alle dafür brennen, für andere Menschen da zu sein und Gutes zu tun, getreu dem Lions-Motto ,We serve’“.

Club-Gründung mit Hindernissen

Die Clubgründung hatte sich zunächst schwierig gestaltet, weil mindestens 22 aktive Damen gefunden werden mussten. Doch mit tatkräftiger Hilfe von Silke Eckert-Lion und Nadine Pabst sowie Überzeugungsarbeit des damaligen Distrikt-Gouverneurs Günther Effinger gelang die Gründung innerhalb von nur sieben Monaten am 18. Februar 2020, heißt es in der Pressemitteilung. Als Clubpräsidentin wurde Chris Libuda gewählt, als ihre Stellvertreterinnen Steffi Wehrle-Gressler und Susanne Bayer.

100 Kilogramm Plätzchen für den guten Zweck

Dann kam Corona und bremste erst einmal alle Aktivitäten aus. Doch die erfinderischen Löwinnen besannen sich und organisierten als erstes Projekt Ende November 2020 einen Plätzchenverkauf in einem Blumenmarkt in Schallstadt, mit dem sie 2500 Euro an Einnahmen erzielten. Insgesamt wurden knapp 100 Kilogramm Plätzchen gebacken und unter Hygienebedingungen sorgfältig verpackt. Der gesamte Erlös ging an den Freiburger Verein OFF (Obdach Für Frauen).

Die zweite Aktion war eine Online-Weinprobe zusammen mit dem Weingut Markus Büchin in Schliengen, an der rund 80 Unterstützer teilnahmen. Der Erlös in Höhe von 3000 Euro wurde dem Frauenhaus in Lörrach gespendet.

Bei der Charterfeier auf Schloss Bürgeln gab es zahlreiche Glückwünsche und Geschenke. Zu den vielen Gästen gehörten der LionsClub Schliengen, der die Patenschaft für die Löwinnen übernommen hatte und mit 25 seiner 35 Mitglieder zugegen war, District-Gouvenor Gabriela Steffens, Lukas von den Leos Freiburg, Werner Bundschuh, Vorsitzender des Bürgeln-Bunds, Carsten Vogelpohl, Bürgermeister in Bad Bellingen, Past-Präsident und „Geburtshelfer“ Günther Effinger sowie Vertreter aller Lions-Clubs aus der Umgebung.

Erlös aus Charterfeier geht an Hospize

Präsidentin Nadine Pabst bedankte sich im Namen ihrer Mitstreiterinnen für die großzügigen Spenden und Geschenke.

Der Erlös des Fests ist für das Hospiz am Buck in Lörrach und das Hospiz Karl-Josef in Freiburg bestimmt. Die Insignien des neuen Clubs, also Fahne, Flagge, Glocke und Transparent, werden für eventuelle Anlässe aufbewahrt.

Die Charterfeier war wie ein großes Familienfest, heißt es vonseiten des Lions-Clubs. Noch lange tauschten sich die Löwinnen mit ihren Gästen und den erfahrenen Mitgliedern der Lions-Familie bei Wein und Häppchen aus und lernten sich kennen.

In zwei Wochen findet die nächste Veranstaltung der Frauen statt: Das Schlossfest mit Musik, Kunst und Buffet am 10. Oktober. Auf Schloss Bürgeln werden vier Freiburger Künstlerinnen Gemälde, Fotokunst, Keramik und Schmuckdesign ausstellen.