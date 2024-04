Schliengen: Spielplatz statt Wendeschleife

Entsprechende Schilder wurden nun an der Einmündung der Schulstraße in die Weinbergstraße aufgestellt. Die Schulstraße führt nicht nur zur Grundschule sondern auch zur Kirche, zum Kindergarten und zur Ortsverwaltung. Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer sind im verkehrsberuhigten Bereich gleichberechtigt. Motorisierte Fahrzeuge aber auch Fahrräder dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit (zirka sieben Kilometer pro Stunde) fahren und nur an ausgewiesenen Stellplätzen abgestellt werden.

Hierzu informierte neulich Ortsvorsteher Timo Hemmer anlässlich der Hauptversammlung des Niedereggener Frauenvereins. Nach Differenzen des Ortschaftsrats mit der Leitung der Hebelschule, welche die Busschleife bei der Grundschule beibehalten wollte, habe sich der Ortschaftsrat mit dem Plan eines größeren Kinderspielplatzes durchgesetzt.